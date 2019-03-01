Нафтогаз заявил о новых взысканиях активов Газпрома за рубежом

НАК "Нафтогаз Украины" объявил о новых процессах по взысканию имущества Газпрома в нескольких странах в счет оплаты долга российской компании. Об этом сообщает Нафтогаз в Facebook.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долл. (из 4,63 млрд долл. - ред.). Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях: Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система неторопливая, но определенная", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Также в компании заявили, что "хорошие новости по другому арбитражному процессу", не уточнив деталей.

"Сегодня год, как Стокгольмский арбитраж присудил нам победу в споре с Газпромом. Наши арбитражные процессы с Газпромом в 2014-2018 - самые большие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий. Если бы мы не пошли в суд или нам не удалось отстоять свою позицию, мы могли бы потерять $94,7 млрд, или 177 тыс. грн в пересчете на каждую украинскую семью", - напомнили в Нафтогазе.