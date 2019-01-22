«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому» до $2 млрд

Украинская госкомпания «Нафтогаз» готова снизить сумму своих исковых требований российскому «Газпрому» с $12 млрд до $2 млрд, в случае если Москва продлит контракт на транзит своего газа через Украину после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Ибо $2 млрд — это все равно доля расходов, не покрываемых сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации газотранспортной системы. Это в дополнение взыскания [с «Газпрома»] в $2,7 млрд, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной. Ведь арбитраж — это долгий процесс», - добавил Витренко.

В претензиях «Нафтогаза» по текущему иску из $12,5 млрд претензии примерно на $10 млрд связаны с прекращением транзита. Если транзит продолжится, сумма требований соответствующим образом сократится, добавили в пресс-службе «Нафтогаза».

Тем временем в Брюсселе начались трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Евросоюза. На них прибыл глава «Газпрома» Алексей Миллер. От украинской стороны во встрече участвуют глава МИД Украины Павел Климкин и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Еврокомиссию представляет еврокомиссар по делам Энергосоюза Марош Шефчович. На переговорах будет обсуждаться транзит газа через Украину после 2019 года.

Последний транзитный контракт был заключен в 2009 году. Срок его действия ограничен до 2020 года. Украинская компания ранее указывала, что за десять лет действия контрактов безвозвратные убытки Киева составили $32,1 млрд. Глава «Нафтогаза» подчеркивал, что контракты 2009 года — «самые провальные за всю историю независимой Украины».

Российская сторона указывала, что готова будет гарантировать поставки своего газа странам Евросоюза независимо от того, подпишут​ ли «Нафтогаз» и «Газпром» новое соглашение на транзит.