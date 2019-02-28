В Конгрессе США заинтересовались доходами Путина

мериканские конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». О документе сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник.

Так, согласно проекту, американская разведка должна предоставить конгрессу данные о доходах и имуществе российского президента. Авторами инициативы стали Стефаник и Вальдес Демингс от Демократической партии.

Накануне на сайте конгресса США опубликовали законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против Москвы (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA). Кроме новых экономических ограничений, документ также предусматривает составление отчета «о личном состоянии и активах Владимира Путина».