Совбез ООН рассмотрит предложенные США и Россией проекты резолюций о Венесуэле

Совет безопасности ООН в четверг будет голосовать представленные США и Россией проекты резолюций о Венесуэле, сообщили дипломаты, добавив, что Вашингтон призывает к свободным и справедливым президентским выборам и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в страну.

Россия предлагает урегулировать кризис политическим путем и поддерживает правительство Венесуэлы как главного координатора международных усилий по оказанию помощи стране, свидетельствует предложенный Москвой документ, оказавшийся в распоряжении Рейтер.

По словам дипломатов, американский проект, скорее всего, получит необходимый минимум в девять голосов и спровоцирует вето со стороны России, в то время как российская резолюция вряд ли будет поддержана достаточным количеством членов Совбеза.

США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуаидо, в январе объявившего себя временным главой Венесуэлы, а Россия - президента страны Николаса Мадуро.

Вашингтон в своем проекте резолюции, с которым также ознакомился Рейтер, просит генсека ООН Антониу Гутерриша помочь обеспечить проведение в Венесуэле свободных, справедливых и заслуживающих доверия президентских выборов в присутствии международных наблюдателей. В документе также подчеркивается необходимость обеспечения безопасности всех членов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Российская резолюция выражает обеспокоенность в связи с угрозами применения силы против Венесуэлы.