Совбез ООН не принял предложенные США и Россией проекты резолюций о Венесуэле

США и Россия в четверг обе потерпели поражение в попытках добиться принятия Советом безопасности ООН мер в отношении Венесуэлы, сохранив глобальные противоречия вокруг путей разрешения политического и гуманитарного кризиса в латиноамериканской стране.

Противостояние Москвы и Вашингтона связано с возглавляемыми США усилиями, направленными на международное признание лидера венесуэльской оппозиции и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо главой государства. Гуаидо в феврале объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Россия и Китай наложили вето на разработанный США проект резолюции, в котором Вашингтон призывал к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле и обеспечению беспрепятственной доставки в страну гуманитарной помощи. Резолюция США набрала необходимый минимум в девять голосов “за” и один голос “против” от ЮАР. Три страны воздержались от голосования.

“Проголосовав против этой резолюции, некоторые члены совета продолжили защищать Мадуро и его приспешников и продлили страдание венесуэльского народа. Этот созданный руками человека кризис распространился далеко за пределы венесуэльских границ и грозит дестабилизировать регион”, - сказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

После этого Совбез проголосовал относительно российского проекта. Москва предлагала урегулировать кризис политическим путем и поддержать правительство Венесуэлы как главного координатора международных усилий по оказанию помощи стране.

Российскую резолюцию поддержали лишь четыре страны, столько же воздержались, в то время как остальные высказались против.

Для одобрения в Совбезе проект резолюции должен получить девять голосов “за”, при этом избежав вето со стороны России, Китая, Франции, Великобритании или США.

“Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы “неспособности СБ” урегулировать ситуацию в Венесуэле”, - сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования проекта резолюции США.

Президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает все варианты мер в отношении ситуации в Венесуэле, однако Абрамс отверг российские обвинения в том, что Вашингтон готовит военное вмешательство.

США и десятки других государств признали Гуаидо законным главой Венесуэлы, однако президент Николас Мадуро все еще контролирует вооруженные силы, государственные институты и нефтяную госкомпанию Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), на которую приходится 90 процентов экспортной выручки страны.

Вашингтон в понедельник ввел новые санкции против венесуэльского правительства и призвал союзников заморозить активы PDVSA.