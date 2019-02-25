Выборы в парламент Молдовы были организованы прозрачно - ОБСЕ

Выборы в парламент Молдовы были организованы прозрачно, несмотря на трудности, вызванные введением новой избирательной системы, говорится в отчете наблюдателей ОБСЕ.

"В основном выборы проводились профессионально и прозрачно, и наблюдатели положительно оценили результаты голосования, несмотря на трудности и путаницу, вызванных введением новой избирательной системы и одновременным проведением референдума, осложнив подсчет голосов", - говорится в пресс-релизе миссии ОБСЕ на выборах.

При этом наблюдатели отмечают, что изменения в избирательной системе привели к путанице у работников избирательных участков.

"Изменения в избирательной системе и одновременное проведение референдума явно привели к путанице как со стороны избирателей, так и у некоторых работников избирательных участков", - приводятся в отчете ОБСЕ слова главы делегации Европарламента Ребекки Хармс.

Как сообщается на сайте ЦИК после обработки 99,02% протоколов с избирательных участков в Молдовы, социалисты лидируют с 31,36% по партийным спискам. БлокACUM получает поддержку 26,43% избирателей, демократы - 23,81%, партия "Шор" - 8,36%.

Депутатов парламента Молдовы избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет. Избирательный порог для партий составляет 6%, для электоральных блоков — 8%.