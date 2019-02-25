На выборах в Молдове лидирует правящая партия

После подсчета 97% голосов избирателей на прошедших в Молдове парламентских выборах, по предварительным подсчетам сайта независимых социологических опросов, больше всего мандатов получит правящая в стране Демократическая партия – 33 мандата.

Согласно обнародованным данным, на втором месте по количеству мандатов расположилась Партия социалистов (32 мандата), на третьем – избирательный блок «ACUM» (Сейчас), в состав которого входят партии «Действие и солидарность» и «Платформа «Достоинство и правда», - 25 мандатов. Впервые в состав парламента вошла партия «Шора», которая получит 7 мандатов. Также в состав будущего парламента вошли 3 независимых кандидата.

Предварительные итоги голосования Центризбирком Молдовы объявит сегодня, 25 февраля.

В воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.