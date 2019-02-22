Хуан Гуайдо распорядился открыть границы Венесуэлы для доступа гумпомощи

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, подписал свой первый "президентский указ - о разрешении доступа гуманитарной помощи" и открытии всех границ страны. Об этом Гуайдо сообщил в четверг, 21 февраля, в микроблоге Twitter.

В документе также говорится о поддержании отношений Каракаса с самоуправляемыми государственными образованиями у берегов Венесуэлы - Арубой и Кюрасао - а также с Бонайре, особой общиной Нидерландов к северу от венесуэльского побережья.

Кроме того, Гуайдо пообещал гарантии безопасности и признание тем служащим вооруженных сил Венесуэлы, которые "действуют в соответствии с этим мандатом и конституцией".

Хуан Гуайдо обнародовал соответствующие документы после того, как глава Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией с 20.00 21 февраля. Таким образом венесуэльские власти пытаются блокировать поставки американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция. Для этого была закрыта граница с Колумбией.

Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США, утверждая, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения.