Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты

Правительство Венесуэлы закрыло все порты для выхода судов.

До 24 февраля всем кораблям, находящихся в портах южноамериканской страны, запрещено покидать их. Подобный шаг обусловлен вопросами безопасности, говорится в распоряжении для венесуэльских правоохранительных органов, выдержки из которого были обнародованы агентством AFP в среду, 20 февраля.

Тем самым правительство Венесуэлы намерено исключить возможность того, что в страну попадет гуманитарная помощь из Соединенных Штатов. Накануне венесуэльская армия была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гумпомощи из США. Министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес подчеркнул, что военнослужащие будут защищать "территориальную целостность" Венесуэлы.

Между тем временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил власти Швейцарии заморозить банковские счета венесуэльских функционеров. Эту меру Гуайдо обсудил в ходе телефонного разговора со швейцарским президентом Уэли Маурером. Представители властей южноамериканской страны пытаются вывести деньги на личные счета, заявил временный президент Венесуэлы в интервью мексиканской медиакомпании Televisa.

В этот же день диппредставитель Венесуэлы в Коста-Рике Мария Фария, назначенная Гуайдо, сообщила, что перенимает контроль над административным центром посольства Венесуэлы в Сан-Хосе. В своем микроблоге Twitter она объяснила подобный шаг "выполнением дипломатических функций".

Соответствующее заявление было передано президенту Коста-Рики Карлосу Альварадо несколькими днями ранее, пишет перуанская газета El Comercio. По информации издания, коста-риканское правительство дало сотрудникам диппредставительства, которых назначил глава Венесуэлы Николас Мадуро, 60 дней на то, чтобы покинуть страну.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Оппозиция бойкотировала выборы, а их результаты не признали Европейский Союз, США и ряд стран Латинской Америки.

22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Позднее Верховный суд Венесуэлы запретил ему выезжать за рубеж.

Большинство стран Евросоюза, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Кроме того, его признали США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки, а также Организация американских государств.