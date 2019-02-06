Прибыль Disney превзошла прогнозы благодаря ABC и паркам развлечений

Walt Disney Co во вторник отчиталась о квартальной прибыли, существенно превысившей прогнозы Уолл-стрит благодаря процветанию бизнеса тематических парков и росту вещательной сети ABC.

Акции Disney подорожали на 1,8 процента до $114,70 в ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии.

По итогам первого финансового квартала, завершившегося в декабре, скорректированная прибыль на акцию составила $1,84. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,55, по данным I/B/E/S от Refinitiv.

Операционная прибыль подразделения Disney, объединяющего медийные активы, выросла на 7 процентов в годовом выражении до $1,3 миллиарда. Подразделение сети ABC увеличило прибыль на 40 процентов.

Прибыль подразделения, выпускающего потребительские товары и управляющего тематическими парками, составила $2,2 миллиарда, повысившись на 10 процентов в годовом выражении, чему способствовало увеличение расходов посетителей и более высокие показатели заполняемости в парках Disney в США.

В целом скорректированная прибыль на акцию за квартал снизилась на 3 процента по сравнению с прошлым годом на фоне падения прибыли киностудии Disney.

Прибыль киностудии сократилась на 63 процента до $309 миллионов.