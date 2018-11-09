Последнее обновление: 09.11.2018 12:24

Квартальная прибыль Disney превысила прогнозы благодаря тематическим паркам и фильмам

Walt Disney Co в четверг отчиталась о квартальной прибыли, превысившей прогнозы благодаря большому числу посетителей тематических парков компании в летние месяцы и успеху фильма “Человек-муравей и Оса” по комиксам Marvel.

Общая выручка выросла на 12 процентов в квартале до $14,3 миллиарда, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $13,73 миллиарда. Чистая прибыль увеличилась на 33 процента до $2,3 миллиарда, а скорректированная прибыль составила $1,48 на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков на уровне $1,34 на акцию, согласно данным Refinitiv.

Операционная прибыль кабельного бизнеса, крупнейшего подразделения компании, выросла на 4 процента в годовом выражении до $1,5 миллиарда.

Операционная прибыль подразделения тематических парков составила $829 миллионов, увеличившись на 11 процентов в годовом выражении на фоне притока посетителей и роста их трат в парках в США в летние месяцы.

Прибыль кинобизнеса Disney выросла более чем вдвое, составив $596 миллионов, за счет успеха вышедших на экраны фильмов и мультфильмов, таких как “Человек-муравей и Оса” и “Суперсемейка 2”.

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