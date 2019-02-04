Последнее обновление: 04.02.2019 13:50

Премьер Шотландии потребует нового референдума по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова выйти из состава Евросоюза менее чем за два месяца.

По данным английских СМИ, сегодня, 4 февраля, Стерджен должна призвать провести второй референдум по Brexit.

2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.

Мэй считает, что существует путь, который позволит получить поддержку большинства депутатов Палаты общин и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - подчеркнула она.

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