Последнее обновление: 01.02.2019 09:42

Болгария построит ГТС для поставок газа из РФ по Турецкому потоку

Болгария приняла инвестиционное решение по проекту развития и расширения газотранспортной системы в рамках продолжения газопровода Турецкий поток, который строит российский Газпром.

Затраты на проект газотранспортной системы от Турции до Сербии оцениваются в 2,77 миллиарда болгарских левов без учета НДС (около $1,6 миллиарда), следует из сообщения Bulgartransgaz, который также провел тендер на бронирование мощностей.

В ноябре Газпром завершил укладку морской части газопровода Турецкий поток, который компания строит для поставок газа в Турцию и Европу.

Проект стоимостью 7 миллиардов евро должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Совокупная мощность двух ниток - 31,5 миллиарда кубометров в год.

Ранее Газпром говорил, что рассматривает два варианта поставок газа по Турецкому потоку в Европу - или через Грецию в Италию, или через Турцию в Болгарию.

В январе Газпром сообщил, что его инвестиции в строительство продолжения Турецкого потока по территории Сербии составят 58,8 миллиарда рублей.

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