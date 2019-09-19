Последнее обновление: 19.09.2019 10:36

Болгария строит газопровод в обход Украины

Государственный газовый оператор Болгарии подписал контракт на 1,1 миллиарда евро с группой из Саудовской Аравии на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины, пишет AP.

Контракт между государственным оператором "Булгартрансгаз" и консорциумом Arkad из Саудовской Аравии предполагает прокладку трубопровода протяженностью 474 км от южной границы Болгарии с Турцией до ее западной границы с Сербией.

Планируется, что он, в качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток", будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины.

Болгария сильно зависит от российского газа. Партнеры на Западе неоднократно призывали страну диверсифицировать свои источники энергии. Как отмечает агентство, она была одной из европейских стран, которые понесли наибольшие потери в результате организованного Россией газового шантажа в 2006 и 2009 годах.

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