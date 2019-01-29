В 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС

В 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Многие не верили, что соглашение об ассоциации будет подписано, и что мы выиграем у России большую дипломатическую битву за его ратификацию. Хочу напомнить шаги России, начиная с референдума в Нидерландах и заканчивая попытками блокирования в Европарламенте. Соглашение действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%, но это надежных 42%. В 2024 году мы подадим заявку на вступление в Евросоюз", - сказал Порошенко.

В то же время президент выразил убеждение, что Украина также получит и начнет выполнять План действий относительно членства в НАТО.

"2023 год - начало процедуры относительно вступления в ЕС и подписания плана действий относительно членства в НАТО. Так нам диктуют интересы нашего государства", - говорится в видеоролике, который показали в начале форума.

В видео также отмечается, что 2020 год должен стать годом масштабного привлечения инвестиций в украинскую экономику, а в 2021 году благодаря мощным инвестициям темпы развития экономики должны значительно ускориться, и, соответственно, станет возможным рост заработной платы, пенсий и социальной помощи.

В 2022 году, как отмечается в видеоролике, европейские стандарты станут реальностью, а уровень жизни каждого украинца станет ощутимо лучше.

В форуме принимают участие более 3 тыс. людей.