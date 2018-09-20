Украина пока не будет подавать заявку о вступлении в ЕС

Правительство Украины пока не считает нужным подачу заявки о присоединении к Европейскому союзу и сосредоточится на выполнении Соглашения об ассоциации. Об этом заявила генеральный директор Правительственного офиса по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в выступлении на Форуме ассоциации в Киеве.

Стефанишина напомнила, что Соглашение об ассоциации не содержит упоминания о перспективе членства Украины в ЕС, и то же касается Молдовы и Грузии. "Ни одна из наших стран не имеет (официально признанной) перспективы членства в ЕС. Но конечно же мы стремимся к сближению с ЕС", - заявила Ольга Стефанишина, которую цитирует "Европейская правда" .

"Мы решили, что перед тем, как будем писать письмо (с заявкой) о присоединении к Европейскому союзу, мы должны имплементировать Соглашение об ассоциации", - подчеркнула Стефанишина, объяснив, что это - линия, которой официально придерживается правительство.

Руководитель правительственного офиса дальше в дискуссии признала также, что Украина в отдельных вопросах не успевает за тем прогрессом, на который ожидают европейские партнеры.

"Мы всегда делаем "завтра" то, что должно было быть сделано еще "вчера", - пошутила она.

Напомним, президент Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию о стремлении интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз. Для внесения изменений в Конституцию необходимо минимум 300 голосов в парламенте.

Верховная рада намерена 20 сентября рассмотреть в первом чтении изменения в Конституцию относительно стремления Украины вступить в Европейский Союз и НАТО.