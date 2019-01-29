США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве

Министерство юстиции США официально обвинило китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, сообщает Bloomberg.

С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.

Дело о похищении коммерческой тайны тянется с 2014 года, а сами события произошли в 2012-м. Речь идет о направлении Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы познакомиться с работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов.

В нарушение соглашения, заявляла T-Mobile в своем иске, поданном в 2014 году, сотрудники Huawei завладели не только информацией о его характеристиках, но и отдельными элементами, в результате компания смогла использовать украденные части робота для «разработки, улучшения и устранения неполадок собственного робота». Сама Huawei утверждала, что урегулировала этот спор еще в 2017 году.

Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением. Объявив о выходе из числа его собственников, Huawei на самом деле оставалась теневым бенефициаром и продолжала вести бизнес в Иране. Против дочерних компаний Huawei выдвинуты обвинения по десяти пунктам.

Как уточняет Reuters, администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать американским компаниям покупать маршрутизаторы и коммутаторы Huawei и заставить своих союзников также отказаться от покупки продукции этой компании. Эксперты по безопасности Соединенных Штатов обеспокоены тем, что оборудование может быть использовано для шпионажа против​ их страны.

Кроме того, против финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу, которая в Канаде ожидает решения суда по экстрадиции в США, выдвинут дополнительные обвинения по 13 пунктам.

Уитэкер подчеркнул, что в обвинениях фигурируют только Huawei и ее должностные лица, речь о причастности к этому китайских властей не идет.