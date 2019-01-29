США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве

Министерство юстиции США официально обвинило китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, сообщает Bloomberg.
С заявлением об этом выступил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитэкер.
Дело о похищении коммерческой тайны тянется с 2014 года, а сами события произошли в 2012-м. Речь идет о направлении Huawei своих инженеров в американскую компанию T-Mobile, чтобы познакомиться с работой робота Tappy, который имитирует использование смартфонов.
В нарушение соглашения, заявляла T-Mobile в своем иске, поданном в 2014 году, сотрудники Huawei завладели не только информацией о его характеристиках, но и отдельными элементами, в результате компания смогла использовать украденные части робота для «разработки, улучшения и устранения неполадок собственного робота». Сама Huawei утверждала, что урегулировала этот спор еще в 2017 году.
Кроме того, Минюст США решил, что Huawei совершила банковское мошенничество, поскольку предоставила недостоверную информацию об отношениях со своим иранским подразделением. Объявив о выходе из числа его собственников, Huawei на самом деле оставалась теневым бенефициаром и продолжала вести бизнес в Иране. Против дочерних компаний Huawei выдвинуты обвинения по десяти пунктам.
Как уточняет Reuters, администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать американским компаниям покупать маршрутизаторы и коммутаторы Huawei и заставить своих союзников также отказаться от покупки продукции этой компании. Эксперты по безопасности Соединенных Штатов обеспокоены тем, что оборудование может быть использовано для шпионажа против их страны.
Кроме того, против финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу, которая в Канаде ожидает решения суда по экстрадиции в США, выдвинут дополнительные обвинения по 13 пунктам.
Уитэкер подчеркнул, что в обвинениях фигурируют только Huawei и ее должностные лица, речь о причастности к этому китайских властей не идет.