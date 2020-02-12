Последнее обновление: 12.02.2020 09:35

США обвинили Huawei в скрытом доступе к мобильным сетям по всему миру

Китайская компания Huawei обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру, пишет The Wall Sreet Journal со ссылкой на заявления американских чиновников.

Как поясняет газета, когда производители телекоммуникационного оборудования продают технику операторам сотовой связи, они обязаны оставить в ней пути (бэкдор) для доступа к сетям со стороны властей. При этом производитель, как предполагается, не может использовать бэкдор без ведома оператора. Процедура доступа правоохранительных органов к «механизму перехвата» регулируется каждой страной в отдельности.

«У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру», — цитирует WSJ советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

По данным издания, китайская компания, которая отрицает все обвинения, действует таким образом более 10 лет. В то же время американские чиновники отказались сообщить газете, наблюдали ли они использование Huawei бэкдора лично.

Власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности. Тем не менее, Минпромторг США продолжает выдавать Huawei временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

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