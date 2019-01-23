НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море

НАТО наращивает сотрудничество с грузинскими военно-морскими силами из-за озабоченности российским военным присутствием в Черном море, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек провел в среду в штаб-квартире альянса встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Грузия и НАТО разделяют озабоченность относительно российского военного усиления в Черноморском регионе. Мы активизируем наше сотрудничество на море, включая тренировки для грузинских сил береговой охраны, большее сотрудничество между военно-морскими силами Грузии и НАТО", - заявил он.