Столтенберг анонсировал расширение сотрудничества НАТО с Грузией

Генсек Северо-атлантического альянса Йенс Столтенберг во время заседания комиссии НАТО-Грузия, заявил, что альянс планирует расширить сотрудничество с Грузией через российскую агрессию в Черном море. Об этом сообщает Грузия Online.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Грузии, НАТО обеспокоено агрессивными действиями Российской Федерации в Черном море.

"Альянс обеспокоен из-за агрессивных действий России, как в отношении к Грузии, так и в отношении Украины. Союзники выразили готовность углублять сотрудничество с Грузией в направлении укрепления безопасности Черного моря", - отметили в грузинском МИД.

Кроме того, по словам генсека НАТО, Грузия достигла впечатляющего прогресса в "процессе имплементации всеобъемлющих реформ" и является "ярким примером с точки зрения демократического развития".

"На заседании со стороны альянса, помимо политической поддержки, была высказана готовность продолжать оказывать Грузии практическую поддержку", - заявляют в пресс-службе.