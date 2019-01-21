Последнее обновление: 21.01.2019 15:12

Контрразведка ФРГ фиксирует участившиеся попытки шпионажа против Германии

Глава контрразведки ФРГ (Федерального ведомства по защите конституции) Томас Хальденванг заявил об участившихся случаях кибершпионажа в отношении Германии.

"Очень интенсивно обстоят дела со шпионажем в отношении ФРГ. За нами следят спецслужбы других государств, наша борьба со шпионажем имеет место не только в области классического шпионажа с использованием агентов здесь, в Германии, но и, само собой разумеется, все более интенсивно – в области кибератак", - заявил вступивший в должность Хальденванг на брифинге в Берлине в понедельник. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал N24.

По словам Хальденванга, задачей контрразведки ФРГ является "опознавать, предупреждать и сотрудничать в области отражения" этих атак.

В январе в кабмине ФРГ заявили о том, что неизвестные хакеры опубликовали в интернете личные данные сотен немецких политиков. Атака коснулась всех партий бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ). Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что были частично опубликованы письма с личных аккаунтов электронной почты, номера телефонов, а также личные адреса. По данным ведомства по кибербезопасности ФРГ, атака затронула в основном личные аккаунты немецких политиков.

Оказалось, что за атаками стоит двадцатилетний гражданин Германии, проживающий в федеральной земле Гессен. Школьник подозревается в распространении с декабря 2018 года с аккаунта в Twitter личной информации из интернета, принадлежащей политикам, журналистам, общественным деятелям, сообщили представители генпрокуратуры во Франкфурте-на-Майне. Данные включали номера телефонов, адреса электронной почты, номера кредитных карт, адреса, фотографии и переписку, в том числе в чатах.

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