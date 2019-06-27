Последнее обновление: 27.06.2019 16:52

В ФРГ усилилась шпионская деятельность

В ФРГ в 2018 году продолжала усиливаться шпионская деятельность, активнее всех против Германии шпионили Россия, Китай, Иран и Турция. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции, представленном в четверг, 27 июня, в Берлине.

В документе отмечается, что многие страны используют разведслужбы для получения информационного преимущества в политике, экономике, технике и военной сфере, и шпионы проявляют особый интерес к Германии из-за ее членства в ЕС и НАТО, а также сильной экономики и научных инноваций.

В докладе указывается также, что серьезной угрозой становится государственный терроризм. В связи с этим эксперты указали на другие страны, где были совершены убийства, организаторами которых могли быть иностранные спецслужбы. Однако подавляющее большинство шпионских операций в 2018 году было связано с получением секретной информации, говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование