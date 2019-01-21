За год объем прокачки газа по "Северному потоку" вырос на 15%

В прошлом году Nord Stream AG, оператор газопровода "Северный поток", обеспечил доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 млрд куб. метров природного газа, что означает увеличение годовых объемов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.

В 2017 году по газопроводу было прокачано 51 млрд кубометров газа, что означает рост прокачки на 15,3%. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

С начала эксплуатации 1-й нитки трубопровода в ноябре 2011 года и 2-й нитки в октябре 2012 года до конца 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку 264,1 млрд куб. метров газа.

Трубопроводная система протяженностью 1224 километра, состоящая из двух ниток, проходит по дну Балтийского моря от Выборга (Россия) до Любмина, вблизи Грайфсвальда (Германия).