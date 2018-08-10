Последнее обновление: 10.08.2018 14:52

Nord Stream 2 подала заявку на прокладку "Северного потока - 2" в обход Дании

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода "Северный поток — 2".

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

Как заявили в Nord Stream 2, это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании.

Отмечается, что альтернативный маршрут протяженностью 175 километров будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Как сообщалось, компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток - 2", придумала, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией.

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