МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки - до 100,7 млн б/с, говорится в январском отчете агентства.

Нефтяные запасы стран ОЭСР на конец ноября снизились по сравнению с октябрем на 2,5 млн баррелей - до 2 млрд 857 млн баррелей. "Запасы продемонстрировали незначительную волатильность в 2018 году, изменяясь в пределах незначительного коридора в 60 млн баррелей, и вероятно, закончили год на уровне 12 млн баррелей, что на 0,4% выше, чем на конец 2017 года", - пишет МЭА.