МЭА повысило прогноз роста глобального спроса на нефть до 1,6 млн баррелей в сутки в 2017 году

Переизбыток сырья на мировом рынке нефти начинает сокращаться за счет превосходящего прогнозы роста спроса в Европе и США, а также благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящими в картель странами, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду.

МЭА повысило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2017 году до 1,6 миллиона баррелей в сутки с 1,5 миллиона баррелей в сутки.

“Спрос в странах ОЭСР продолжает расти более быстрыми темпами, чем предполагалось, особенно это касается Европы и США”, – следует из отчета агентства.

Объем мировой добычи нефти в августе снизился на 0,72 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти ОПЕК в предыдущем месяце также сократилась – до 32,67 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет перебоев с производством сырья в Ливии.

По расчетам МЭА, уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в августе вырос до 82 процентов с 75 процентов в предыдущем месяце.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения и поддержания цен на сырье. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.