Нафтогаз объяснил решение суда по активам Газпрома в Швейцарии

Суд швейцарского кантона Цуг отменил арест акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, поскольку в Швейцарии их не нашли. Так прокомментировал решение суда исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, говорится в сообщении компании.

"Насколько нам известно, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке (арест) акций, принадлежащих Газпрому, поскольку акции выпущены в документальной форме, и в них таких акций нет", - цитирует его словам компания.

"То есть, этих активов Газпрома, по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти там", - добавил он.

Витренко подчеркнул, что Нафтогаз "случайно" нашел часть этих акций в Великобритании, и "дочка" Газпрома "вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до решения суда".

В то же время швейцарский суд подтвердил решения Стокгольмского арбитража и возможность их принудительного исполнения на территории Швейцарии, утверждают в Нафтогазе. "Нужно только найти активы для взыскания", - заключил Витренко.

Арест активов Газпрома в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании был инициирован украинским Нафтогазом в рамках решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого российский концерн должен выплатить Киеву $2,56 миллиарда.