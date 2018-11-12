Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты "Газпрому", сообщили в российской компании.

Отмечается, что решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию "Нафтогаза".

"В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", - говорится в сообщении.

В российской компании при этом отметили, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.

В феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит голубого топлива на сумму почти 4,7 миллиарда долларов. Принимая во внимание ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму по контракту на поставки, арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская сторона должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Всего украинская компания требовала от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российская сторона обжаловала решение и объявила о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

В мае украинская компания заявила о начале принудительного взыскания средств. В "Нафтогазе" также сообщили, что суд поддержал ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии. Подобные решения по активам российской компании также были приняты в Нидерландах и Великобритании.

В июне в "Газпроме" отметили, что добились в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения.