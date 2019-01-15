Казахстан и Узбекистан обсуждают введение "визы Великого шелкового пути"

Казахстан и Узбекистан рассматривают возможность введения единой визы для посещения этих стран.

Как подтвердил DW источник в консульском отделе посольства Республики Узбекистан в Берлине, соответствующие переговоры на дипломатическом уровне ведутся между Узбекистаном и Казахстаном с конца 2018 года, однако конкретных решений пока принято не было.

Рабочее название проекта - "виза Великого шелкового пути", которая, как планируется, должна стать своеобразным аналогом шенгенской визы для Средней Азии.

Как стало известно DW, интерес к этому проекту проявляют и другие государства в регионе. В частности, Таджикистан также готов присоединиться к новому союзу в случае успешного завершения переговоров.

Пресс-секретарь посольства Казахстана в Берлине Ерден Нургалиев пока не стал комментировать детали переговоров относительно создания безвизового пространства в Средней Азии, пояснив при этом, что граждане азиатских республик, входящих в состав СНГ, уже сегодня могут совершать поездки без визы в другие страны-члены Содружества.

Исключение составляет Туркменистан, в котором граждане без дипломатических или служебных паспортов должны получить визу для посещения соседних стран, отметил Нургалиев.

Во вторник, 15 января, Узбекистан отменил визовый режим для граждан Германии, совершающих поездки в Узбекистан длительностью не более 30 дней, независимо от их целей. При этом путешественникам с немецким удостоверением личности необходимо также иметь при себе загранпаспорт, подчеркнул собеседник DW в консульстве Узбекистана в Берлине.

Данная мера призвана улучшить политическое, торговое, научное, техническое и культурное сотрудничество между Германией и Узбекистаном, указали в пресс-службе этого центральноазиатского государства.

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, в 2018 году страну посетило около 18 тысяч граждан Германии. В 2017 году этот показатель составлял 7 200 человек.