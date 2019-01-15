Доллар снизился на фоне прогнозов о ставке ФРС, фунт в плюсе перед голосованием о Brexit

Доллар немного подешевел во вторник на фоне усиления ожиданий, что Федрезерв в 2019 году воздержится от повышения ставок из-за замедления роста мировой экономики, в то время как фунт стерлингов подорожал в преддверии парламентского голосования относительно сделки о Brexit.

К 9.09 индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,05 процента до 95,56.

Глава ФРС Джером Пауэлл сказал на прошлой неделе, что у американского центробанка есть возможность проявить терпение в отношении денежно-кредитной политики, учитывая сохранение стабильной инфляции.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь указывают на то, что ФРС не будет повышать ставки в 2019 году.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1477, в то время как канадский доллар прибавил 0,1 процента до 1,3264 к доллару США.

Терезе Мэй во вторник необходима победа на голосовании в парламенте, чтобы добиться одобрения предложенной премьером и согласованной с Брюсселем сделки о выходе Британии из Евросоюза, однако шансы на это, похоже, крайне невелики.

Фунт вырос на 0,4 процента до $1,2910 в преддверии голосования.

Австралийский и новозеландский доллары, которые считаются индикаторами глобального аппетита к риску, прибавили по 0,3 процента.