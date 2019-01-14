Евро дешевеет к доллару из-за слабых статданных по еврозоне

В ходе торгов в понедельник долларовый индекс стабилен, евро дешевеет на фоне слабых статданных по экономике еврозоны, иена укрепляется благодаря росту спроса на валюты "тихой гавани".

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет в ходе торгов 0,1%.

По состоянию на 16:29 евро стоил $1,1462 по сравнению с $1,1469 на закрытие предыдущей сессии.

Давление на евро в понедельник оказали данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении объема промпроизводства в еврозоне в ноябре прошлого года.

Согласно данным Статуправления Евросоюза, промпроизводство снизилось в позапрошлом месяце на 3,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Падение промпроизводства в еврозоне относительно октября составило 1,7% и стало самым значительным почти за три года.

Эксперты отмечают, что слабые перспективы экономики еврозоны удерживают курс евро ниже уровня в $1,15, несмотря на тенденцию к ослаблению доллара относительно большинства основных мировых валют.

Неблагоприятные статданные из Китая, обнародованные в понедельник, усилили опасения трейдеров в отношении перспектив мировой экономики в целом, что спровоцировало рост спроса на активы, считающиеся наиболее надежными, включая иену.

Объем китайского экспорта в юанях в декабре увеличился лишь на 0,2% в годовом выражении, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экономисты в среднем ожидали повышения на 6,6%. Объем импорта упал на 3,1% при ожидавшемся рынком росте на 12%.

Курс доллара относительно иены опустился к 16:29 мск до 108,12 иены по сравнению со 108,48 иены по итогам предыдущей сессии.

За евро на то же время давали 123,93 иены против 124,44 иены на закрытие предыдущих торгов.

Фунт стерлингов слабо укрепляется относительно доллара в ожидании голосования в британском парламенте по законопроекту о выходе страны из Евросоюза, намеченного на 15 января.

Курс фунта к доллару составляет $1,2853 по сравнению с $1,2844 на закрытие рынка в пятницу.