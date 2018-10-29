Евро снижается к доллару на фоне политических новостей из Германии

Курс американского доллара растет в ходе торгов в понедельник к большинству валют, евро дешевеет на фоне политических новостей из Германии.

В понедельник немецкие СМИ сообщили, что после неудачи Христианско-демократического союза (ХДС) на региональных выборах канцлер Ангела Меркель, занимающая пост председателя партии, не намерена выдвигаться на эту должность в дальнейшем. А.Меркель будет руководить правительством Германии до истечения текущего, уже четвертого срока на этом посту в 2021 году.

Правая партия "Альтернатива для Германии" проходит в еще один региональный парламент - ландтаг земли Гессен - и может получить около 12-13% голосов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходе с избирательных участков в воскресенье вечером. Партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), как ожидается, потеряет почти 10% голосов.

Между тем иена и швейцарский франк сдают позиции на фоне укрепления аппетита к риску после того, как в СМИ прошли сообщения о том, что китайский регулятор может снизить налог на покупку автомобилей вдвое, чтобы поддержать рост авторынка.

Евро к 15:38 в понедельник снизился на 0,16% - до $1,1385 по сравнению с $1,1403 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской повысилась до 127,87 иены по сравнению со 127,60 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара вырос на 0,4% - до 112,33 иены против 111,91 иены в пятницу.

Фунт стерлингов стабилен в паре с долларом и слабо дорожает по отношению к евро. В понедельник инвесторы также ждут публикации проекта бюджета и макроэкономических прогнозов правительства Великобритании в рамках осеннего обращения министра финансов Филипа Хэммонда к парламенту.