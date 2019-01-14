В Бангкоке намерены бороться с загрязнением воздуха искусственным дождем

Власти тайского Бангкока во вторник планируют начать засев облаков, чтобы искусственно вызвать дождь для борьбы с усиливающимся загрязнением атмосферы, сообщает портал Nation.

Ранее в декабре сообщалось, что уровень загрязнения атмосферы частицами пыли, дизельной сажи и продуктов выхлопа бензиновых двигателей размером до 2,5 микрон в различных районах Бангкока достигает от 72 до 92 микрограммов на кубический метр при "верхней" границе нормы 50 микрограммов. Загрязнение воздуха угрожает здоровью местных жителей.

По информации портала, глава департамента по контролю загрязнения атмосферы администрации столицы Таиланда заявил, что время начала засева будет зависеть от уровня влажности и направления ветра.

По данным портала Thaiger, власти столицы обратились к департаменту по искусственному созданию дождя и сельскохозяйственной авиации с просьбой начать засев облаков, когда будет подходящая погода.

Директор природоохранного управления Бангкока Чатри Ваттанакхаджорн заявил, что районные власти уже принимают ежедневные меры для борьбы с загрязнением, такие как очистка дорог, введение запрета на сжигание отходов на улице, ограничение использования автомобилей, выпускающих черные выхлопные газы, контроль уровня пыли на стройках и устранение полицией дорожных пробок.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке стоит нетипичная сильная жара и почти нет ветра, из-за чего воздух в городе не самоочищается. Эксперт из бангкокской службы погоды отмечал, что загрязнение воздуха – это старая проблема Бангкока, основной агент загрязнения воздуха - дизельная сажа от городского транспорта и множества частных автомобилей-пикапов с дизельными двигателями.