Средняя цена нефти в 2019-2020 годах составит $67 за баррель - ВБ

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз средней цены на нефть в 2019-2020 гг. до $67 за баррель. Об этом говорится в январском докладе "Перспективы развития мировой экономики".

Согласно декабрьским прогнозам ВБ, средняя цена нефти на ближайшие три года ожидалась на уровне $71 за баррель. При этом в отчете за июнь прогнозируемая стоимость составляла $69 за баррель.

Неопределенность вокруг прогноза остается очень высокой, говорится в документе. По мнению аналитиков банка, в большей степени, чем предполагается, на цену может повлиять сокращение спроса на рынках с развивающейся экономикой.

Ситуация также зависит от деталей договоренностей стран ОПЕК.

Ранее свои прогнозы касательно цен на нефть в 2019 году резко ухудшили банковские аналитики с Уолл-стрит, что связано с опасениями по поводу ослабления спроса и избыточного производства углеводородов на мировом рынке. По их оценкам, цена нефти марки Brent в 2019-м составит чуть более $69 за баррель против ожидавшихся в ноябре $77.