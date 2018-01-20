Последнее обновление: 20.01.2018 15:49

S&P повысило прогноз цен на нефть в 2018 году на $5 за баррель

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило прогноз цен на нефть в текущем году.

Теперь аналитики агентства ожидают, что марка Brent в среднем будет стоить $60 за баррель против ранее предполагавшихся $55 за баррель. Оценка для марки WTI улучшена до $55 за баррель с $50 за баррель, сообщается в пресс-релизе S&P GR.

Эксперты ожидают, что объем мировых поставок нефти в целом будет соответствовать уровню спроса в первом полугодии 2018 года. При этом они отмечают, что возможные перебои с поставками будут поддерживать котировки в краткосрочной перспективе.

Прогноз на 2019-2020 годы оставлен без изменения - $55 за баррель.

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