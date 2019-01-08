Путин заявил об энергетической независимости Калининградской области от ЕС

Калининградская область стала полностью автономной и независимой от Европы в сфере энергетики, заявил Владимир Путин.

По его словам, в последние годы много внимания уделялось энергоснабжению и энергобезопасности региона.

"В том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу Прибалтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков туда будут вкладываться", - подчеркнул он.

"Уже сегодня Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления не только первичного источника, но и электроэнергии. Система готова, и прохождение сегодня осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит", - заявил Путин на церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы.

"Построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости, как я уже сказал, покрывает все потребности в газе Калининградской области, полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств", - заявил Путин.

Он отметил, что "значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить, в первую очередь учитывая географическое положение Калининградской области".

Он уточнил, что мощность терминала - 2,7 миллиарда кубических метров в год - практически полностью покрывает потребности региона и сводит к нулю зависимость от транзитных поставок газа.