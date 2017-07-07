Последнее обновление: 07.07.2017 15:48

Путин пообещал активное участие России в координации мировых энергорынков

Россия намерена и дальше активно участвовать в координации мировых энергорынков ради снижения волатильности цен вместе с другими странами. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Саммите G20 в Гамбурге.

"Россия - надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки, во многие страны и регионы мира. Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами, поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую безопасность", - сказал он.

Россия в конце прошлого года присоединилась к пакту стран ОПЕК+ о сокращении добычи ради стабилизации цен на сырье.

В мае этого года соглашение было продлено до конца марта 2018 года.

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