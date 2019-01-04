Qualcomm внесла гарантийный залог для запрета продаж iPhone в Германии

Компания-производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm внесла обеспечительный платеж в размере 1,34 миллиарда евро, необходимый для наложения временного запрета на продажу в Германии некоторых моделей iPhone, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее Земельный суд Мюнхена вынес вердикт, согласно которому американская компания Apple нарушила патент Qualcomm установкой на iPhone определенных технических компонентов и ей будет запрещено предлагать в Германии ряд моделей.

"Qualcomm Incorporated сегодня (в четверг – ред.) объявила о том, что внесла гарантийный залог в размере 1,34 миллиарда евро. Депозит необходим, чтобы Qualcomm обеспечила вступление в силу решения суда от 20 декабря 2018 года, согласно которому Apple нарушила запатентованные энергосберегающие технологии Qualcomm", - говорится в пресс-релизе компании.

Тем не менее, приговор все еще может быть обжалован в Высшем земельном суде. Такие обеспечительные платежи предусмотрены для судебных решений в случае, если, несмотря на промежуточную победу, участник процесса все же проигрывает дело в суде высшей инстанции и затем должен возместить убытки.

Ранее суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple в связи с ущемлением патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Как сообщало агентство Рейтер, Apple обновит программное обеспечение (ПО) своих смартфонов для разрешения претензий и отмены предварительного запрета на продажу ряда моделей iPhone в Китае.