В Германии признали Apple виновной в нарушении патентных прав Qualcomm

Земельный суд Мюнхена вынес вердикт, согласно которому американская компания Apple нарушила патент производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm установкой на iPhone определенных технических компонентов, передает телеканал n-tv.

Apple будет запрещено предлагать в Германии модели с определенными встроенными электронными компонентами, заявил председательствующий судья Маттиас Циганн. Однако пока приговор не вступает в законную силу и может быть обжалован в Высшем земельном суде.

Суд выставил условие для наложения временного запрета на продажу некоторых моделей iPhone. Qualcomm в качестве меры безопасности должен внести в депозит 668 миллионов евро за каждую отдельную часть приговора. Как поясняет телеканал, такие обеспечительные платежи предусмотрены для судебных решений в случае, если, несмотря на промежуточную победу, участник процесса все же проигрывает дело в суде высшей инстанции и затем должен возместить убытки.

Ранее суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple в связи с ущемлением патентных прав американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm.

Как сообщило агентство Рейтер, Apple обновит программное обеспечение (ПО) своих смартфонов для разрешения претензий и отмены предварительного запрета на продажу ряда моделей iPhone в Китае.