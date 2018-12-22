Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира в 2018 году

Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Совокупный капитал 500 крупнейших предпринимателей, вошедших в список Bloomberg Billionaires Index, уменьшился до 4,7 триллиона долларов.

По оценкам аналитиков агентства, лидер списка – владелец компании Amazon Джефф Безос – за год потерял 53 миллиарда долларов. На пике его активы оценивались в 168 миллиардов, к концу года состояние бизнесмена составило 115 миллиардов долларов.

В совокупности американские миллиардеры, превалирующие в рейтинге (173 представителя США), потеряли с начала года 5,9% капитала. Их состояние сейчас оценивается в 1,9 триллиона долларов. В свою очередь, оценка активов крупнейших азиатских бизнесменов снизилась на 144 миллиарда.

Аналитики зафиксировали снижение стоимости активов и европейских миллиардеров. Так, показатели членов семьи Шеффлер — мажоритарных акционеров немецкого производителя шин Continental AG – с начала года упали на 17 миллиардов.

Потери российских миллиардеров эксперты агентства назвали "незначительными" - совокупная оценка активов 25 крупнейших предпринимателей из России сократилась до 225 миллиардов долларов. Больше всех потерял президент алюминиевой компании "Русал" Олег Дерипаска – 5,7 миллиарда долларов. В то же время активы главных бенефициаров газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, а также основного владельца "Лукойла" Вагита Алекперова выросли на девять миллиардов долларов, утверждает Bloomberg.