Последнее обновление: 28.06.2018 11:13

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира

Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей мира, которые в общей сложности контролируют 1,1 триллиона долларов.

Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в $151,5 млрд. На втором месте семья Кохов ($94,8 млрд.). На третьем месте оказалась семья Марс, которая владеет $89,7 млрд.

Четвертое место заняли бельгийские семьи Ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх с состоянием $54,1 млрд (владеют контрольным пакетом акций пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev). На пятом месте французская семья Дюма ($49,2 млрд).

Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, состояние которых связано с государством.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование