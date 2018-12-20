Последнее обновление: 20.12.2018 13:16

Совместные учения США и Южной Кореи 2019 года будут менее масштабными

Южная Корея хочет провести совместные с Соединенными Штатами военные учения меньшего масштаба в следующем году. Об этом заявили в южнокорейском Министерстве обороны.

«Южная Корея хочет провести совместные с Соединенными Штатами военные учения меньшего масштаба в следующем году», - говорится в сообщении.

По словам представителей министерства обороны, в настоящее время Сеул и Вашингтон обсуждают вопрос о сокращении регулярных полевых учений, в том числе «Жеребенок-орлан» в начале 2019 года, а также проведении в следующем году двух совместных командно-штабных учений с помощью компьютерных симуляций.

Как известно, в этом году союзники приостановили ряд совместных военных учений, поскольку напряженность на Корейском полуострове ослабла, а Вашингтон начал переговоры о ликвидации ядерной программы Пхеньяна, который, в свою очередь, осуждает совместные учения США и Южной Кореи.

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