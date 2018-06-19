США и Южная Корея объявили о приостановке совместных военных учений

Южная Корея и США решили приостановить совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на министерство обороны Сеула.

"После тесного сотрудничества Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе", - говорится в сообщении Минобороны.

В сообщении ведомства также говорится о том, что Сеул и Вашингтон "планируют продолжить консультации о принятии дополнительных мер".

После первого в истории американо-северокорейского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в "правильном" направлении.

Формально на Корейском полуострове сохраняется состояние войны после подписания соглашения о перемирия в кровавом военном конфликте 1950-1953 годов. Все прежние попытки КНДР добиться от США заключения договора о мире закончились безрезультатно.

В Южной Корее постоянно находятся свыше 28 тысяч американских солдат. Учения UFG проводятся ежегодно в августе с переброской на Корейский полуостров дополнительных войск и вооружений.

Вместе с тем и ранее, в частности, в 90-х годах, США и Южная Корея приостанавливали военные учения для развития диалога с КНДР. Однако политические противоречия с Пхеньяном при смене администраций в Сеуле и Вашингтоне приводили к новым виткам напряженности и возобновлению военных учений, развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.