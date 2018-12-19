Международные кредиты позволят Украине до конца года повысить резервы до $20 млрд

Международные резервы Украины увеличатся до примерно $20 миллиардов на конец 2018 года с $17,7 миллиарда на 1 декабря, благодаря получению кредитов международных финансовых организаций, сообщил Национальный банк.

“Украина сможет увеличить международные резервы до около $20 миллиардов на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году”, - говорится в сообщении НБУ.

Ранее центральный банк прогнозировал увеличение резервов до $19,2 миллиарда на конец года с $18,8 миллиарда по итогам 2017 года.

Накануне совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую программу сотрудничества с Украиной на общую сумму $3,9 миллиарда и решил сразу же выделить первый транш в размере $1,4 миллиарда.

Всемирный банк во вторник принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 миллионов, которые позволят правительству привлечь на рынке около $1 миллиарда.

Кроме того, ЕС неделей ранее выделил Киеву кредит на сумму 500 миллионов евро.

“Новая программа сотрудничества Украины и МВФ - это и “подушка безопасности”, которая поможет поддержать макрофинансовой стабильности в стране в условиях существенных платежей по внешнему долгу в размере около $6 миллиарда, которые ожидают нашу страну в течение следующего года”, - сказал глава НБУ Яков Смолий, которого цитирует пресс-служба.