Золотовалютные резервы Украины в апреле выросли на 1,3%

Международные резервы Украины за апрель 2018 года возросли на 229 млн долл. США и на 1 мая составили 18,421 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая 2018 года составляли 18 421,1 млн долл. США (в эквиваленте), по предварительным данным", - говорится в сообщении.

Основным источником пополнения резервов в течение апреля, как и в предыдущие месяцы, была покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало Национальному банку возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты из рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни.

По итогам апреля Национальный банк купил на межбанковском рынке 326,7 млн долл. США. В том числе 146,0 млн долл. США - по интервенциям по лучшему курсу, 80,0 млн долл. США по единому курсу, и 100,7 млн долл. США - на валютных аукционах.

Как сообщалось, во II квартале 2018 года Национальный банк намерен покупать до 10 млн долл. США на межбанковском валютном рынке в день для наращивания международных резервов.

Кроме того, Национальный банк продал 24,0 млн долл. США по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила 302,7 млн долл. США. Также в прошлом месяце в резервы поступило 83,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

В то же время в апреле средства из международных резервов направлялись преимущественно на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Сумма платежей в апреле составила 127,4 млн долл. США. В том числе 30,8 млн долл. США было уплачено для обслуживания ОВГЗ, деноминированными в иностранной валюте.

На объем резервов повлияли переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 59,2 млн долл. США и другие операции на сумму 11,3 млн долл. США.

В целом, по состоянию на 1 мая 2018 года объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.