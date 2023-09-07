Золотовалютные резервы Украины уменьшились

На 1 сентября 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $40,387 млн.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, в августе резервы снизились на 3,2% из-за операций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины. В значительной степени валютные интервенции Нацбанка были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В целом в течение августа 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов. В частности, операции Национального банка на валютном рынке Украины: в августе регулятор продал почти $2,5 млрд и выкупил в резервы $4,5 млн.

Также на динамику резервов повлияли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. Так, на валютные счета правительства в Нацбанке поступило $1,664 млрд ($1,6 млрд - макрофинансовая помощь от ЕС, $21,9 млн - от размещения валютных ОВГЗ)

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $306,5 млн, из которых $169,1 млн составил долг перед Всемирным банком, $63,7 млн - за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, остальное - долг перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду $379,6 млн.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.