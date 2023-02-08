Международные резервы Украины в январе выросли на 5%

На 1 февраля международные резервы Украины составляли $29,92 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, за январь они выросли на 5% благодаря международной помощи.

В январе на динамику международных резервов влияли прежде всего поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

В частности, на валютные счета правительства в НБУ поступило $4,3 млрд: $3,3 млрд - от ЕС, $1 млрд - от США, $71,6 млн - от продажи валютных гособлигаций). Поступления от международных партнеров компенсировали чистую продажу валюты Национальным банком для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке.

При этом правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $65 млн. Из них $59,0 млн - за обслуживание перед Всемирным банком, $5 млн - выплаты по валютным ОВГЗ, остальные - долг перед другими международными кредиторами.

Также влияние имели операции Национального банка на валютном рынке. В январе регулятор продал из резервов $3,1 млрд и выкупил в резервы $28,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты в январе снизилась по сравнению с декабрем 2022 года на около $100 млн и составил $3,1 млрд.

Кроме того, на изменение объема резервов повлияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. Так, в январе за счет переоценки стоимость фининструментов выросла на $225,7 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта.