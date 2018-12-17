Fitch может лишить рейтинг РФ "позитивного" прогноза в случае санкций США против госдолга

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что, скорее всего, лишит рейтинг России “позитивного” прогноза в 2019 году, если США введут санкции против госдолга РФ.

Введение Вашингтоном санкций, предложенных в августе группой сенаторов США, фактически лишит американских и других крупных зарубежных инвесторов возможности покупать новый российский госдолг. О том, будут ли эти меры приняты, скорее всего, станет известно к началу 2019 года.

“Мы, вероятно, лишим рейтинг России позитивного прогноза в случае введения санкций (США) против операций с госдолгом”, - сказал старший аналитик Fitch по вопросам суверенного долга Джеймс Маккормак.

По его словам, если бы угрозы санкций не было, рейтинг России был бы выше текущего уровня “BBB-“.