Moody's отозвало рейтинги Русала

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило в среду, что отозвало все рейтинги алюминиевого гиганта Русала по причинам делового характера.

На момент отзыва корпоративный рейтинг Русала находился на уровне “Ba3”, рейтинг вероятности дефолта - “Ba3-PD”, прогноз по рейтингам был “позитивным”, говорится в сообщении агентства.

Moody’s также сообщило, что отозвало рейтинг приоритетного необеспеченного долга “B1”, присвоенный нотам, выпущенным Rusal Capital D.A.C., “дочки” Русала, прогноз по которому на момент отзыва также был “позитивным”.

Минфин США в пятницу ввел санкции в отношении целого ряда российских бизнесменов, а также компаний, половина из которых связана с миллиардером Олегом Дерипаской, включая Русал.