КНДР и Южная Корея проведут церемонию начала соединения дорог 26 декабря

Сеул и Пхеньян договорились 26 декабря провести церемонию начала модернизации и соединения автомобильных и железных дорог между севером и югом Корейского полуострова, передает агентство Ренхап со ссылкой на чиновника министерства по делам национального объединения Республики Корея.

Дата была согласована на переговорах, прошедших в четверг в совместном координационном бюро в Кэсоне. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 человек. По словам чиновника, после церемонии будут проводить "не столько строительные работы, сколько дополнительные исследования".

В последний раз подобная поездка на поезде с Юга на Север состоялась в декабре 2007 года во время проведения Сеулом политики "солнечного тепла" в отношении КНДР. В течение года южане могли поставлять грузы в Северную Корею по железной дороге, но затем наступили сложные времена для Сеула и Пхеньяна, когда у власти в Южной Корее находились консервативные силы, отказавшиеся при поддержке США сотрудничать с северянами под предлогом ядерной угрозы со стороны КНДР. В прошлом году власть в Сеуле вновь перешла к сторонникам межкорейского примирения, и прежние проекты вновь оживают, пробиваясь сквозь препятствия санкций против Пхеньяна.

По восточному побережью КНДР поезд пройдет от порта Вонсан 800 километров до реки Туманган у границ с Россией. Такой маршрут будет проложен из Южной Кореи впервые после Корейской войны 1950-1953 годов.

США, которые связаны союзническими обязательствами с Южной Кореей в области обороны и безопасности, сначала воспротивились проекту обследования путей в КНДР под предлогом действия против этой страны санкций. Однако руководству Республики Корея удалось уговорить Вашингтон с помощью обещания подробно консультироваться по мере осуществления проекта со всеми заинтересованными сторонами.

Договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре этого года в Пхеньяне. На прошлой неделе группа из 28 экспертов Южной Кореи обследовала состояние 400 километров железной дороги на западе КНДР.